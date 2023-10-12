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СБУ повідомила екс-ведучій каналів Медведчука про нову підозру

Четвер 12 жовтня 2023 12:36
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СБУ повідомила екс-ведучій каналів Медведчука про нову підозру Фото: Діана Панченко (instagram com dianapanchenko)
Автор: Володимир Костирін

Служба безпеки України зібрала стосовно колишньої ведучої телеканалів Медведчука Діани Панченко докази про державну зраду. Фігурантці справи повідомили про нову підозру.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на СБУ.

Як було встановлено слідством, Панченко з жовтня 2022 року до цього часу "за вказівкою з Москви сприяє військово-політичному керівництву РФ у підривній діяльності проти України".

Сама вона після роботи на підсанкційних телеканалах кума Путіна виїхала до тимчасово окупованого Донецька, де продовжує інформаційно-підривну діяльність на користь країни-агресора.

Так, фігурантка систематично виправдовує збройну агресію РФ проти України, підтримує та пропагує окупацію територій нашої держави, а також "маніпулятивно висвітлює військово-політичну ситуацію в Україні і закликає наших співгромадян не чинити спротив окупантам".

Подібні розкази Панченко викладає на своєму You-Tube-каналі, де має майже один мільйон підписників, а також розганяє пропагандистські сюжети та публікації через мережу прокремлівських Telegram-каналів.

"На підставі нових фактів злочинної діяльності слідчі Служби безпеки повідомили фігурантці про підозру за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану)", - зазначається у заяві спецслужби.

У СБУ додали, що оскільки Панченко переховується від правосуддя, зараз "тривають комплексні заходи" щодо притягнення її до відповідальності.

Нагадаємо, перед цим у січні СБУ повідомила Панченка про підозру за ч. 3 ст. 436-2 КК (виправдання, визнання правомірної, заперечення збройної агресії РФ проти України, глорифікація її учасників).

Раніше повідомлялося, що СБУ відкрила провадження щодо Панченка, яка знімала проросійські сюжети на окупованих територіях.

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