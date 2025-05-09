YouTube заблокував канали Арестовича та інших підсанкційних осіб

Санкції проти Арестовича

Нагадаємо, нещодавно президент України Володимир Зеленський затвердив санкції проти ще низки фізосіб. Серед них колишній радник Офісу президента Олексій Арестович.

Зазначається, що Арестович останнім часом різко критикує українську владу. Він також відомий низкою скандальних заяв, зокрема твердженням про те, що 2023 року ракета росіян влучила в будинок у Дніпрі нібито після того, як її збила ППО.

В указі також зазначено, що Міністерству закордонних справ України доручили обговорити питання запровадження аналогічних санкцій із європейськими партнерами та США.

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