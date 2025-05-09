YouTube заблокировал каналы Арестовича и других подсанкционных лиц

YouTube заблокировал каналы бывшего советника Офиса президента Украины Алексея Арестовича и других лиц, против которых ранее были введены санкции.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram Центра противодействия дезинформации.
Среди заблокированных также YouTube-каналы таких лиц:
Отмечается, что все эти каналы не доступны на территории Украины.
Все вышеуказанные лица находятся под санкциями Совета национальной безопасности и обороны Украины, которые ввел в действие своими указами президент Владимир Зеленский.
Напомним, недавно президент Украины Владимир Зеленский утвердил санкции против еще ряда физлиц. Среди них бывший советник Офиса президента Алексей Арестович.
Отмечается, что Арестович в последнее время резко критикует украинскую власть. Он также известен рядом скандальных заявлений, в частности утверждением о том, что в 2023 году ракета россиян попала в дом в Днепре якобы после того, как ее сбила ПВО.
В указе также указано, что Министерству иностранных дел Украины поручили обсудить вопрос введения аналогичных санкций с европейскими партнерами и США.
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