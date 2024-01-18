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YouTube заблокував канал режисера Михалкова, який став довіреною особою Путіна, - ЗМІ

Четвер 18 січня 2024 22:59
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YouTube заблокував канал режисера Михалкова, який став довіреною особою Путіна, - ЗМІ Архівне фото: Микита Михалков (flickr.com)
Автор: Дмитро Браславський

Відеохостинг YouTube заблокував канал російського режисера Микити Михалкова "Бесогон TV". Раніше проти нього ЄС ввів санкції за підтримку війни проти України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Moscow Times.

"Під час спроби відкрити його з'являється повідомлення про блокування із зазначенням причини: "Цей обліковий запис заблоковано за численні або серйозні порушення правил YouTube щодо дискримінаційних висловлювань", - ідеться в матеріалі.

На момент блокування на YouTube-канал Микити Михалкова було підписано близько 1,6 мільйона осіб.

Що таке "Бесогон"

Михалков створив "Бесогон" у березні 2011 року і поширював через нього конспірологічні теорії, включно з твердженнями про плани засновника Microsoft Білла Гейтса "чипувати" населення Землі, а також припущеннями про дезінформацію щодо протестів у Білорусі 2020 року. Шоу транслювали на телеканалі "Росія 24" з 2014 до 2020 року.

Микита Михалков

Радянський і російський кінорежисер, сценарист, продюсер, кіноактор.

За підтримку вторгнення Росії в Україну і поширення російської пропаганди перебуває під санкціями всіх країн Євросоюзу, Канади, України та Швейцарії.

Нещодавно стало відомо, що Михалков став довіреною особою російського диктатора Володимира Путіна напередодні майбутніх президентських виборів у РФ.

Блокування YouTube каналів із російською пропагандою

Ще до повномасштабного вторгнення РФ в Україну відеохостинг Youtube видалив канали "Перший незалежний" і UkrLive, які потрапили під санкції РНБО. Також були заблоковані й акаунти бойовиків.

А в березні 2022 року відеохостинг YouTube ухвалив рішення заблокувати в Україні канал проросійського блогера Анатолія Шарія. Також сервіс закрив канал його дружини Ольги Шарій.

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