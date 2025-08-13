YouTube видалив канал проросійської пропагандистки Панченко

Колишня ведуча каналів Медведчука втратила платформу, де поширювала антиукраїнські наративи.

“Ще один кремлівський рупор залишився без платформи і великої аудиторії”, – зазначили в центрі.

Хто така Діана Панченко

Панченко була ведучою проросійських телеканалів NewsOne та Перший незалежний, які належали оточенню Віктора Медведчука. У 2022 році вона виїхала до Росії та почала публічно підтримувати агресію РФ проти України.

Вона регулярно відвідувала тимчасово окуповані території, знімаючи матеріали, що виправдовували дії окупантів.

Справи та санкції проти Панченко

У 2023 році СБУ заочно оголосила Панченко підозру у державній зраді та виправдовуванні збройної агресії Росії. Того ж року РНБО запровадила проти неї санкції. У серпні 2023 року Панченко записала інтерв’ю з самопроголошеним президентом Білорусі Олександром Лукашенком, у якому звучали схвальні оцінки на його адресу.