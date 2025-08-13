YouTube удалил канал пророссийской пропагандистки Панченко

Бывшая ведущая каналов Медведчука потеряла платформу, где распространяла антиукраинские нарративы.

Кто такая Диана Панченко

Панченко была ведущей пророссийских телеканалов NewsOne и Первый независимый, которые принадлежали окружению Виктора Медведчука. В 2022 году она выехала в Россию и начала публично поддерживать агрессию РФ против Украины.

Она регулярно посещала временно оккупированные территории, снимая материалы, оправдывающие действия оккупантов.

Дела и санкции против Панченко

В 2023 году СБУ заочно объявила Панченко подозрение в государственной измене и оправдании вооруженной агрессии России. В том же году СНБО ввел против нее санкции. В августе 2023 года Панченко записала интервью с самопровозглашенным президентом Беларуси Александром Лукашенко, в котором звучали положительные оценки в его адрес.