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Санкции против "каналов Медведчука": суд отказался признавать нарушение прав

Новина українською → Киев, Пятница 19 марта 2021 16:17
Санкции против "каналов Медведчука": суд отказался признавать нарушение прав Фото: санкции против каналов (Коллаж РБК-Украина)
Автор: Дмитрий Левицкий

Кассационный административный суд Верховного суда рассмотрел одно из дел о применении санкций к телеканалам "112 Украина", ZIK и NewsOne. Суд отказался признать соответствующий указ президента нарушающим права граждан.

Об этом говорится на странице Верховного суда в Facebook.

Суд проверил, является ли потеря доступа к информационным программам, которые транслируют эти телеканалы, нарушением прав истца, гарантированных статьями 8, 10 Конвенции о защите прав человека и основных свобод.

"Заслушав в открытом судебном заседании объяснения сторон и исследовав материалы дела, суд принял решение, которым отказал в удовлетворении исковых требований гражданина", - заявили в суде.

Полный текст судебного решения обнародуют в течение 5 рабочих дней. Истец имеет право обжаловать это решение в апелляционном порядке в Большой палате Верховного суда в течение 30 дней.

Сейчас на рассмотрении Верховного суда, кроме вышеупомянутого дела, находятся еще 10 исковых заявлений, которыми оспаривается указ президента о введении санкций против этих трех каналов.

Напомним, 2 февраля президент Владимир Зеленский ввел санкции против нардепа Тараса Козака, который является соратником Виктора Медведчука, и трех его телеканалов "112 Украина", ZIK и NewsOne.

После этого в Верховный суд поступил ряд исков по обжалованию указа Зеленского о введении санкций против каналов. Первый иск суд получил 4 февраля.

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