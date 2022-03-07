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Youtube заблокировал канал Шария

Автор: Валерия Полищук

Видеохостинг YouTube принял решение заблокировать в Украине канал пророссийского блогера Анатолия Шария. Также сервис закрыл канал его супруги Ольги Шарий.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение министра цифровой трансформации Михайла Федорова в Telegram.

"Канал Шария на YouTube заблокирован в Украине. Ольга Шарий и их канал Дубль тоже заблокированы", - написал министр.

Напомним, Шарий с февраля 2021 года объявлен в розыск по подозрению о государственной измене.

Кроме того, президент Украины Владимир Зеленский еще в 2021 году ввел санкции против Шария, а в 2022 году - расширил.

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YouTubeАнатолий Шарий