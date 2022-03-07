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Youtube заблокував канал Шарія

Автор: Валерія Поліщук

Відеохостинг YouTube прийняв рішення заблокувати в Україні канал проросійського блогера Анатолія Шарія. Також сервіс закрив канал його дружини Ольги Шарій.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення міністра цифрової трансформації Михайла Федорова в Telegram.

"Канал Шарія на YouTube заблокований в Україні. Ольга Шарій і їх канал Дубль теж заблоковані", - написав міністр.

Нагадаємо, Шарій з лютого 2021 року оголошений у розшук за підозрою про державну зраду.

Крім того, президент України Володимир Зеленський ще у 2021 році ввів санкції проти Шарія, а у 2022 році - розширив.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

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YouTubeАнатолій Шарій