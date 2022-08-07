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YouTube заблокировал канал российской компании из-за санкций

Фото: YouTube заблокировал канал российской компании из-за санкций (Getty Images)
Автор: Артур Родивилов

Компания Google уведомила российскую госкорпорацию "Ростех" о блокировке ее YouTube-канала в связи с санкциями.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "ТАСС".

Как заявляет пресс-служба в "Ростехе", госкорпорация была готова к возможному удалению канала и заранее перенесла все ролики на российскую платформу для просмотра видео Rutube.

"Сегодня Google уведомил о блокировке YouTube-канала "Ростеха" в связи с санкциями. Это был канал о российской технике, наших инженерах и разработках, который смотрели почти 45 тысяч подписчиков и сотни тысяч зрителей в год", - говорится в сообщении.

Напомним, ранее сообщалось, что Twitter и YouTube начали игнорировать запросы о блокировании российской пропаганды и публикаций в социальных сетях.

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