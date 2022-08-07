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YouTube заблокував канал російської компанії через санкції

Фото: YouTube заблокував канал російської компанії через санкції (Getty Images)
Автор: Артур Родивилов

Компанія Google повідомила російській держкорпорації "Ростех" про блокування її YouTube-каналу у зв'язку з санкціями.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "ТАСС".

Як заявляє пресслужба в "Ростеху", держкорпорація була готова до можливого видалення каналу і заздалегідь перенесла всі ролики на російську платформу для перегляду відео Rutube.

"Сьогодні Google повідомив про блокування YouTube-каналу "Ростеху" у зв'язку з санкціями. Це був канал про російську техніку, наших інженерів і розробки, який дивилися майже 45 тисяч передплатників і сотні тисяч глядачів на рік", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Twitter і YouTube почали ігнорувати запити про блокування російської пропаганди і публікацій в соціальних мережах.

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Російська Федерація