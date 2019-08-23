YouTube заблокировал кампанию по дискредитации протестов в Гонконге

Администраторы видеохостингового сайта YouTube заблокировали 210 каналов, задействованных в "скоординированной операции с попыткой повлиять" на участников протестов в Гонконге. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Голос Америки".

Отмечается, что операция проводилась не только в YouTube - на этой неделе о блокировке множества учетных записей сообщили представители соцсетей Twitter и Facebook. В соцсетях считают, что кампания проводилась по заказу Пекина.

Шейн Хантли, один из руководителей службы безопасности Google, в состав которого входит YouTube, заявил, что кампанию во всех трех соцсетях, судя по всему, проводили одни и те же люди, "связанные с Китаем".

В понедельник Twitter и Facebook сообщили об удалении учетных записей, авторы которых участвовали в кампании, направленной на срыв протестов в Гонконге. Кампания, по словам представителей соцсетей, проводилась при поддержке властей КНР.

Twitter, Facebook и YouTube заблокированы на территории Китая, однако эти ограничения не касаются Гонконга.

В YouTube обещают ужесточить контроль над учетными записями, принадлежащими китайским государственным СМИ. Подробности нововведений пока не оглашаются.

Сейчас все видеоролики, публикуемые в YouTube государственным агентством "Синьхуа", телеканалами CCTV и CGTN, сопровождаются оповещением, предупреждающим пользователей о том, что эти СМИ контролируются правительством КНР. Однако еще целый ряд государственных китайских изданий, в том числе, газеты People's Daily, China Daily и Global Times, освобождены от этого требования.

РБК-Украина писало, что несколько тысяч военных Китайской народной республики собрались вблизи границы с Гонконгом, где не прекращаются протесты.

Отметим, митинги начались в Гонконге три месяца назад, после того как протест против законопроекта об экстрадиции, который позволил бы отправлять людей на материковый Китай для суда, был жестко разогнан полицией. Акции протеста перерастают в столкновения с полицией. Гонконгцы уже добились от городской администрации отмену закона об экстрадиции правонарушителей в распоряжение центральных органов Китая.