YouTube відновив акаунт Трампа після дворічного бану

Сьогодні, 17 березня, YouTube відновив обліковий запис колишнього президента США Дональда Трампа, який був два роки заблокований після штурму Капітолія.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на BBC.
Проте наразі вирішив відновити канал колишнього президента, запевнивши, що він і н
"Цей канал і надалі підпадає під дію нашої політики, як і будь-який інший канал на YouTube", - додали в компанії.
Чому акаунт був заблокований
Facebook розблокував сторінку Трампа.
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