YouTube возобновил аккаунт Трампа после двухлетнего бана

Сегодня, 17 марта, YouTube возобновил аккаунт бывшего президента США Дональда Трампа, который был два года заблокирован после штурма Капитолия.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на BBC.
Однако решил восстановить канал бывшего президента, заверив, что он и
" Этот канал и в дальнейшем подпадает под действие нашей политики, как и любой другой канал на YouTube", - добавили в компании.
Почему аккаунт был заблокирован
Facebook разблокировал страницу Трампа.
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