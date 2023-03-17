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YouTube возобновил аккаунт Трампа после двухлетнего бана

Фото: бывший президент США Дональд Трамп (GettyImages)
Автор: Карина Левицкая

Сегодня, 17 марта, YouTube возобновил аккаунт бывшего президента США Дональда Трампа, который был два года заблокирован после штурма Капитолия.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на BBC.

Однако решил восстановить канал бывшего президента, заверив, что он и

" Этот канал и в дальнейшем подпадает под действие нашей политики, как и любой другой канал на YouTube", - добавили в компании.

Почему аккаунт был заблокирован

Facebook разблокировал страницу Трампа.

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Соединенные Штаты АмерикиДональд Трамп