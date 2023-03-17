YouTube возобновил аккаунт Трампа после двухлетнего бана

Однако решил восстановить канал бывшего президента, заверив, что он и

" Этот канал и в дальнейшем подпадает под действие нашей политики, как и любой другой канал на YouTube", - добавили в компании.

Почему аккаунт был заблокирован

Facebook разблокировал страницу Трампа.

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