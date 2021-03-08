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YouTube удалил канал военных, совершивших переворот в Мьянме

Автор: Даша Харченко

YouTube удалил канал военных, совершивших переворот в Мьянме. Видеохостинг пошел на такой шаг из-за роста насилия против протестующих.

Об этом сообщает CNN.

В YouTube также сообщили, что накануне были закрыты несколько каналов, связанных с Мьянмой. В частности, государственные MRTV и Myawaddy Media.

В TikTok также сообщили об ограничении контента из Мьянмы.

"Мы агрессивно удаляем контент в Мьянме, который нарушает наши принципы, и продолжаем следить за ситуацией", - сообщили в соцсети.

Напомним, в Мьянме утром 7 марта десятки тысяч протестующих вышли на улицы. Они продолжили участие в акциях, несмотря на ночные рейды сил безопасности в Янгоне с целью подавить лидеров протеста.

Как известно, 1 февраля в Мьянме военные захватили власть и арестовали президента. Военные устроили переворот из-за поражения на выборах. После этого в стране начались протесты.

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