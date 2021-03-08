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YouTube видалив канал військових, які здійснили переворот в М’янмі

Автор: Даша Харченко

YouTube видалив канал військових, які здійснили переворот в М’янмі. Відеохостинг пішов на такий крок через зростання насильства проти протестувальників.

Про це повідомляє CNN.

В YouTube також повідомили, що напередодні були закриті кілька каналів, пов'язаних із М'янмою. Зокрема, державні MRTV та Myawaddy Media.

В TikTok також повідомили про обмеження щодо контенту з М'янми.

"Ми агресивно видаляємо контент у М'янмі, який порушує наші принципи, й продовжуємо стежити за ситуацією", - повідомили в соцмережі.

Нагадаємо, у М'янмі вранці 7 березня десятки тисяч протестуючих вийшли на вулиці. Вони продовжили участь в акціях, незважаючи на нічні рейди сил безпеки в Янгоні з метою придушити лідерів протесту.

Як відомо, 1 лютого в М'янмі військові захопили владу і заарештували президента. Військові влаштували переворот з-за поразки на виборах. Після цього в країні почалися протести.

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