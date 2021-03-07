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В Мьянме возобновились протесты, военные открыли огонь по участникам акций

Новина українською → Воскресенье 07 марта 2021 08:01
В Мьянме возобновились протесты, военные открыли огонь по участникам акций Фото: протесты в Мьянме (GettyImages)
Автор: Инна Собора

В Мьянме утром 7 марта десятки тысяч протестующих вышли на улицы. Они продолжили участие в акциях, несмотря на ночные рейды сил безопасности в Янгоне с целью подавить лидеров протеста.

Об этом пишет Reuters.

Самый большой протест прошел во втором крупном городе Мьянмы - Мандалае. Акции протеста прошли также в Янгоне, Кале недалеко от границы с Индией и в Давей, прибрежном городе на юге страны.

По словам жителей, рано утром в воскресенье в несколько районов Янгона вошли солдаты и полиция, открыв огонь. По словам местных жителей, они арестовали по меньшей мере троих в поселке Кьяуктада. Причину арестов они не назвали.

Напомним, в субботу в Мьянме разогнали участников протестов. Полиция применила слезоточивый газ и светошумовые гранаты в Янгоне.

Ранее в ООН заявили, что в результате подавления протестов силовиками в Мьянме погибло более 50 человек.

Как известно, 1 февраля в Мьянме военные захватили власть и арестовали президента. Военные устроили переворот из-за поражения на выборах. После этого в стране начались протесты.

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