Youtube удалил более 9 000 каналов, которые распространяли фейки о войне в Украине

Контент удаляли из-за нарушения правил платформы. В том же числе речь идет и о роликах, которые называли войну в Украине "освободительной миссией".

Youtube продолжает работать в России несмотря на то, что платформа запрещает отрицать вторжение.

В общем, с начала полномасштабного вторжения России на территорию Украины, платформа заблокировала ряд популярных каналов. Речь идет о:

канале кремлевского пропагандиста Владимира Соловьева;

каналах, которые связаны с Министерством обороны России.

"У нас есть политика в отношении крупных насильственных событий, и это касается таких вещей, как отрицание крупных насильственных событий: от Холокоста до Сэнди Хук (массовое убийство в школе США, - ред.). И, конечно же, то, что происходит в Украине - это большое насильственное событие. И поэтому мы использовали эту политику, чтобы начать беспрецедентные действия", - заявил директор по продукту YouTube Нил Мохан.

YouTube не уточнил, какие именно каналы были удалены, однако отметил, что большинство из них распространяли кремлевские нарративы.