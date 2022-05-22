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Youtube удалил более 9 000 каналов, которые распространяли фейки о войне в Украине

Фото: Youtube удалил более 9 000 каналов, которые распространяли фейки о войне в Украине (Getty Images)
Автор: Сергей Пышкин

YouTube удалил более 70 тысяч видеороликов и 9 тысяч каналов. Все они распространяли фейки о войне на территории Украины.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на The Guardian.

Контент удаляли из-за нарушения правил платформы. В том же числе речь идет и о роликах, которые называли войну в Украине "освободительной миссией".

Youtube продолжает работать в России несмотря на то, что платформа запрещает отрицать вторжение.

В общем, с начала полномасштабного вторжения России на территорию Украины, платформа заблокировала ряд популярных каналов. Речь идет о:

  • канале кремлевского пропагандиста Владимира Соловьева;
  • каналах, которые связаны с Министерством обороны России.

"У нас есть политика в отношении крупных насильственных событий, и это касается таких вещей, как отрицание крупных насильственных событий: от Холокоста до Сэнди Хук (массовое убийство в школе США, - ред.). И, конечно же, то, что происходит в Украине - это большое насильственное событие. И поэтому мы использовали эту политику, чтобы начать беспрецедентные действия", - заявил директор по продукту YouTube Нил Мохан.

YouTube не уточнил, какие именно каналы были удалены, однако отметил, что большинство из них распространяли кремлевские нарративы.

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