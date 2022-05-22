Youtube видалив більше 9 000 каналів, які поширювали фейки про війну в Україні

Контент видаляли через порушення правил платформи. У тому ж числі йдеться й про ролики, які називали війну в Україні "визвольною місією".

Youtube надалі продовжує працювати в Росії попри те, що платформа забороняє заперечувати вторгнення.

Загалом, з початку повномасштабного вторгнення Росії на територію України, платформа заблокувала низку популярних каналів. Йдеться про:

канал кремлівського пропагандиста Володимира Соловйова;

канали, які пов’язані з Міністерством оборони Росії.

"У нас є політика щодо великих насильницьких подій, і це стосується таких речей, як заперечення великих насильницьких подій: від Голокосту до Сенді Хук (масове вбивство у школі США, - ред.). І, звичайно ж, те, що відбувається в Україні - це велика насильницька подія. І тому ми використовували цю політику, щоб почати безпрецедентні дії", - заявив директор із продукту YouTube Ніл Мохан.

YouTube не уточнив, які саме канали було видалено, однак відзначив, що більшість з них поширювали кремлівські наративи.