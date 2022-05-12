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YouTube, TikTok, Twitter и Facebook просят сохранить контент с преступлениями РФ

Фото: соцсети просят сохранить доказательства военных преступлений России (Виталий Носач/РБК-Украина)
Автор: Юлия Бойко

Главы четырех комитетов Палаты представителей США направили официальные запросы руководству социальных сетей YouTube, TikTok, Twitter и Facebook. Они просят заархивировать доказательства военных преступлений России в Украине, которые могут использоваться в будущих судах.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на NBC News.

По данным издания, в запросах отмечается, что материал необходимо сохранить, поскольку социальные сети согласно своей политике могут удалять чувствительный конент для защиты пользователей.

"Мы просим Meta (материнская компания Facebook, - ред.) предпринять шаги для сохранения и архивирования контента, размещенного на ее платформах, который потенциально может быть использован в качестве доказательств, поскольку правительство США и международные наблюдатели … расследуют российские военные преступления", - говорится в письме генеральному директору Meta Марку Цукербергу.

Также сообщается, что письма были отправлены руководству YouTube, TikTok и Twitter.

Напомним, ранее сообщалось, что Facebook и Instagram будут самостоятельно модерировать контент о войне в Украине.

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