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YouTube, TikTok, Twitter і Facebook просять зберегти контент зі злочинами РФ

Фото: соцмережі просять зберегти докази військових злочинів Росії (Віталій Носач/РБК-Україна)
Автор: Юлія Бойко

Глави чотирьох комітетів Палати представників США направили офіційні запити керівництву соціальних мереж YouTube, TikTok, Twitter і Facebook. Вони просять заархівувати докази військових злочинів Росії в Україні, які можуть використовуватися в майбутніх судах.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на NBC News.

За даними видання, в запитах наголошується, що матеріал необхідно зберегти, оскільки соціальні мережі відповідно до своєї політики можуть видаляти чутливий конент для захисту користувачів.

"Ми просимо Meta (материнська компанія Facebook, - ред.) зробити кроки для збереження і архівування контенту, розміщеного на її платформах, який потенційно може бути використаний в якості доказів, оскільки уряд США і міжнародні спостерігачі ... розслідують російські військові злочини", - йдеться в листі генеральному директору Meta Марку Цукербергу.

Також повідомляється, що листи були відправлені керівництву YouTube, TikTok і Twitter.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Facebook і Instagram будуть самостійно модерувати контент про війну в Україні.

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