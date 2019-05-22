YouTube скроет точное количество подписчиков каналов

С августа 2019 года счетчики каналов видеохостингового сайта YouTube начнут показывать округленное число подписчиков. Об этом говорится в блоге компании.

Сейчас создатели контента с более чем тысячей подписчиков видят их количество отраженным по-разному в разных местах на YouTube-десктопе и мобильных приложениях. В некоторых случаях, количество показывается сокращенным.

Кроме того, в компании добавили, что третьи стороны, которые используют API сервисы YouTube, также будут видеть количество подписчиков в сокращенном виде, а точное количество смогут просматривать только авторы каналов.

Напомним, генеральный директор компании Сьюзан Войчицки заявила, что уникальная аудитория YouTube достигла 2 миллиардов пользователей в месяц.

Сообщается, что этот показатель на 5% превысил отметку прошлого лета, когда было зафиксировано 1,9 миллиарда пользователей в месяц. Также указано, что YouTube продолжает стремительно наращивать мощность своего приложения Living-room, предназначенного для просмотра видеохостинга на телеэкране.

Компания также сообщает, что время просмотра YouTube на больших экранах по состоянию на март этого года составляет более 250 млн часов в день. При этом Variety отмечает, что эти данные являются внутренним данными компании, основанными на расчете среднего показателя 90-дневного времени просмотра для устройств, включая смарт-телевизоры, Apple TV и игровые приставки.

Данные YouTube свидетельствуют, что большая часть общего времени просмотра (более 70%) приходится на мобильные устройства. Вместе с тем независимые исследования подтверждают утверждение, что видеохостинг стал мощным игроком на телеэкранах. В то же время Netflix лидирует в этой области, ведь сейчас считается лучшей платформой для просмотра видео на экранах телевизоров.