Уникальная аудитория YouTube достигла 2 млрд пользователей в месяц

Иллюстративное фото (flickr Rego Korosi)

Этот показатель на 5% превысил отметку прошлого лета

Генеральный директор компании Сьюзан Войчицки заявила, что уникальная аудитория YouTube достигла 2 миллиардов пользователей в месяц. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Variety.

Отмечается, что этот показатель на 5% превысил отметку прошлого лета, когда было зафиксировано 1,9 миллиарда пользователей в месяц.

Также указано, что YouTube продолжает стремительно наращивать мощность своего приложения Living-room, предназначенного для просмотра видеохостинга на телеэкране.

Компания также сообщает, что время просмотра YouTube на больших экранах по состоянию на март этого года составляет более 250 млн часов в день. При этом Variety отмечает, что эти данные являются внутренним данными компании, основанными на расчете среднего показателя 90-дневного времени просмотра для устройств, включая смарт-телевизоры, Apple TV и игровые приставки.

Данные YouTube свидетельствуют, что большая часть общего времени просмотра (более 70%) приходится на мобильные устройства. Вместе с тем независимые исследования подтверждают утверждение, что видеохостинг стал мощным игроком на телеэкранах. В то же время Netflix лидирует в этой области, ведь сейчас считается лучшей платформой для просмотра видео на экранах телевизоров.

Напомним, в марте компания Google предупредила, что видехостинг YouTube может прибегнуть к чрезмерной блокировке контента из-за поправок к законодательству Европейского союза об авторском праве.

Как писало РБК-Украина ранее, в 2010 году количество просмотров видеоматериалов на сайте YouTube возросло до 2 млрд в день, что почти вдвое превышало ежедневную аудиторию трех самых популярных американских телеканалов.