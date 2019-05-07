ru
ua
News
News
Новости Украины
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Новости компаний
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинги кандидатов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

Уникальная аудитория YouTube достигла 2 млрд пользователей в месяц

Новости » Телеком & IT    07.05.2019 - 21:39
Уникальная аудитория YouTube достигла 2 млрд пользователей в месяц
Иллюстративное фото (flickr Rego Korosi)

Этот показатель на 5% превысил отметку прошлого лета

Генеральный директор компании Сьюзан Войчицки заявила, что уникальная аудитория YouTube достигла 2 миллиардов пользователей в месяц. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Variety.

Отмечается, что этот показатель на 5% превысил отметку прошлого лета, когда было зафиксировано 1,9 миллиарда пользователей в месяц.

Также указано, что YouTube продолжает стремительно наращивать мощность своего приложения Living-room, предназначенного для просмотра видеохостинга на телеэкране.

Компания также сообщает, что время просмотра YouTube на больших экранах по состоянию на март этого года составляет более 250 млн часов в день. При этом Variety отмечает, что эти данные являются внутренним данными компании, основанными на расчете среднего показателя 90-дневного времени просмотра для устройств, включая смарт-телевизоры, Apple TV и игровые приставки.

Данные YouTube свидетельствуют, что большая часть общего времени просмотра (более 70%) приходится на мобильные устройства. Вместе с тем независимые исследования подтверждают утверждение, что видеохостинг стал мощным игроком на телеэкранах. В то же время Netflix лидирует в этой области, ведь сейчас считается лучшей платформой для просмотра видео на экранах телевизоров.

Напомним, в марте компания Google предупредила, что видехостинг YouTube может прибегнуть к чрезмерной блокировке контента из-за поправок к законодательству Европейского союза об авторском праве.

Как писало РБК-Украина ранее, в 2010 году количество просмотров видеоматериалов на сайте YouTube возросло до 2 млрд в день, что почти вдвое превышало ежедневную аудиторию трех самых популярных американских телеканалов.

В YouTube произошел сбой В Google предупредили о риске чрезмерной блокировки контента YouTube
Новости Украины YouTube
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь