YouTube приховає точну кількість передплатників каналів

З серпня 2019 року лічильники каналів видеохостингового сайту YouTube почнуть показувати округлене число передплатників. Про це йдеться в блозі компанії.

Зараз творці контенту з більш ніж тисячею передплатників бачать їх кількість відображеноїю по-різному в різних місцях на YouTube-десктопі і мобільних додатках. В деяких випадках кількість показується скороченою.

Крім того, в компанії додали, що треті сторони, які використовують API сервіси YouTube, також будуть бачити кількість передплатників у скороченому вигляді, а точну кількість зможуть переглядати тільки автори каналів.

Нагадаємо, генеральний директор компанії Сьюзан Войчицки заявила, що унікальна аудиторія YouTube сягнула 2 мільярдів користувачів в місяць.

Повідомляється, що цей показник на 5% перевищив відмітку минулого літа, коли було зафіксовано 1,9 мільярда користувачів в місяць. Також зазначено, що YouTube продовжує стрімко нарощувати потужність свого додатку Living-room, призначеного для перегляду відеохостингу на телеекрані.

Компанія також повідомляє, що час перегляду YouTube на великих екранах станом на березень цього року становить понад 250 млн годин в день. При цьому Variety зазначає, що ці дані є внутрішнім даними компанії, заснованими на розрахунку середнього показника 90-денного часу перегляду для пристроїв, включаючи смарт-телевізори, Apple TV та ігрові приставки.

Дані YouTube свідчать, що більша частина загального часу перегляду (понад 70%) припадає на мобільні пристрої. Разом з тим незалежні дослідження підтверджують твердження, що відеохостинг став потужним гравцем на телеекранах. У той же час Netflix лідирує в цій області, адже зараз вважається кращою платформою для перегляду відео на екранах телевізорів.