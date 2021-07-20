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YouTube позволит оставлять чаевые авторам канала: как будет работать новая функция

Автор: Сергей Пышкин

Видеохостинг Youtube анонсировал новую функцию "Super Thanks", которая сейчас находится на стадии тестирования. Уже вскоре пользователи платформы смогут давать чаевые создателям контента.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на The Verge.

Пока известно, что функция разрешает давать чаевые авторам видеороликов в размере от 2 до 50 долларов (или эквивалент в региональной покупке). При выборе одного из четырех вариантов, зритель увидит на экране анимацию, которая будет изображать праздничные шарики и конфетти.

Стоит отметить, что новая функция тестировалась в течение года и в начале называлась "Viewer Applause", однако позже ее переименовали на "Super Thanks". В настоящее время обновление доступно в 68 странах для компьютеров, Android и iOS.

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