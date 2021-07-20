RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди

YouTube дозволить залишати чайові авторам каналу: як працюватиме нова функція

Автор: Сергій Пишкін

Відеохостинг Youtube анонсував нову функцію "Super Thanks", яка наразі перебуває на стадії тестування. Вже незабаром користувачі платформи матимуть змогу давати чайові творцям контенту.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на The Verge.

Наразі відомо, що функція дозволяє давати чайові авторам відеороликів у розмірі від 2 до 50 доларів (або еквівалент в регіональній купівлі). Під час вибору одного з чотирьох варіантів, глядач побачить на екрані анімацію, яка зображатиме святкові кульки й конфеті.

Варто відзначити, що нова функція тестувалась протягом року й на початку мала назву "Viewer Applause", втім пізніше її перейменували на "Super Thanks". Наразі оновлення доступно в 68 країнах для комп’ютерів, Android і iOS.

Читайте РБК-Україна в Google News
YouTube