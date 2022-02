В YouTube з'явиться телемагазин

Тестування функції почалося ще влітку 2021 року.

"Покупки в режимі реального часу пропонують глядачам інтерактивне середовище, в якому вони можуть спілкуватися з творцями, поки вони пропонують нові продукти, представляють ексклюзивні пропозиції або обговорюють свої останні покупки", - заявив директор по продуктах YouTube Ніл Мохан.

Більш того, відеохостинг продовжить розвивати свій напрямок з короткими відеороликами, який отримав назву YouTube Short. Компанія заявляла про намір інвестувати в авторів відповідного контенту протягом 2022 року.

Також в планах і впровадження технології NFT, яка відкриє для користувачів нові можливості для заробітку.