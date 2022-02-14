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В YouTube з'явиться телемагазин

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Понеділок 14 лютого 2022 17:26
В YouTube з'явиться телемагазин Фото: на YouTube з'явиться телемагазин (Getty Images)
Автор: Сергій Пишкін

Відеохостинг YouTube запустить функцію телемагазину. Вона стане доступною для всіх вже до кінця 2020 року.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на блог Youtube.

Тестування функції почалося ще влітку 2021 року.

"Покупки в режимі реального часу пропонують глядачам інтерактивне середовище, в якому вони можуть спілкуватися з творцями, поки вони пропонують нові продукти, представляють ексклюзивні пропозиції або обговорюють свої останні покупки", - заявив директор по продуктах YouTube Ніл Мохан.

Більш того, відеохостинг продовжить розвивати свій напрямок з короткими відеороликами, який отримав назву YouTube Short. Компанія заявляла про намір інвестувати в авторів відповідного контенту протягом 2022 року.

Також в планах і впровадження технології NFT, яка відкриє для користувачів нові можливості для заробітку.

"Ми вважаємо, що нові технології, такі як блокчейн і NFT, дозволять авторам встановити більш глибокі відносини зі своїми шанувальниками. Разом вони зможуть співпрацювати в нових проектах і заробляти гроші такими способами, які раніше були неможливі", - заявили в компанії.

Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що YouTube і TikTok більше всіх використовують призначені для користувача дані, а також передають їх третім особам.

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