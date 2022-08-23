На YouTube появилась новая функция: кто и как может ею воспользоваться

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Verge .

Раздел с подкастами дебютировал на сайте видеохостинга в конце июля и все еще находится в процессе бета-тестирования. Доступ к нему можно получить только в США по адресу youtube.com/podcasts, или через поиск. В новом разделе представлены подкасты популярных шоу и каналов. Несмотря на простоту интерфейса, аналитики прогнозируют новому функционалу сайта большую популярность.

Согласно исследованию Interactive Advertising Bureau, в прошлом году мировая индустрия подкастов сгенерировала 1 миллиард долларов прибыли. Сам же сервис видеохостинга YouTube принес своей материнской компании 28 млрд долларов.