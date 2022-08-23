UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Зеленский заявления Донбасс новости Мариуполь новости Харьков новости Киев новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

На YouTube появилась новая функция: кто и как может ею воспользоваться

Фото: YouTube запускает новый сервис с подкастами (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

YouTube запускает раздел с подкастами. Новый сервис составит конкуренцию Spotify и Apple Podcasts.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Verge.

Раздел с подкастами дебютировал на сайте видеохостинга в конце июля и все еще находится в процессе бета-тестирования. Доступ к нему можно получить только в США по адресу youtube.com/podcasts, или через поиск. В новом разделе представлены подкасты популярных шоу и каналов. Несмотря на простоту интерфейса, аналитики прогнозируют новому функционалу сайта большую популярность.

Согласно исследованию Interactive Advertising Bureau, в прошлом году мировая индустрия подкастов сгенерировала 1 миллиард долларов прибыли. Сам же сервис видеохостинга YouTube принес своей материнской компании 28 млрд долларов.

Ранее сообщалось, что YouTube готовится к запуску платформы по покупке платных подписок на потоковое видео. В компании свой новый вид бизнеса называют интернет-магазином.

Напомним, РБК-Украина писало, что Facebook и Instagram способны отслеживать действия пользователя на страницах через встроенный код в браузере приложений.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
YouTube