YouTube готовит к запуску интернет-магазин: что намерены продавать

YouTube готовится к запуску платформы по покупке платных подписок на потоковое видео. В компании свой новый вид бизнеса называют интернет-магазином.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Wall Street Journal .

YouTube возобновил переговоры с развлекательными компаниями об участии в платформе, которую внутри компании называют «магазином каналов». Платформа находится в разработке не менее 18 месяцев и может быть запущена уже этой осенью.

Поскольку все больше потребителей отказываются от кабельного или спутникового телевидения и переходят на потоковые сервисы на основе подписки, запланированный запуск позволит YouTube присоединиться к таким компаниям, как Roku и Apple в распространении контента по подписке. В YouTube намерены завоевать долю уже переполненного рынка потокового вещания.