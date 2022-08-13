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YouTube готовит к запуску интернет-магазин: что намерены продавать

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Вашингтон, Суббота 13 августа 2022 04:35
YouTube готовит к запуску интернет-магазин: что намерены продавать Фото: YouTube намерен осенью запустить интернет-магазин (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

YouTube готовится к запуску платформы по покупке платных подписок на потоковое видео. В компании свой новый вид бизнеса называют интернет-магазином.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Wall Street Journal.

YouTube возобновил переговоры с развлекательными компаниями об участии в платформе, которую внутри компании называют «магазином каналов». Платформа находится в разработке не менее 18 месяцев и может быть запущена уже этой осенью.

Поскольку все больше потребителей отказываются от кабельного или спутникового телевидения и переходят на потоковые сервисы на основе подписки, запланированный запуск позволит YouTube присоединиться к таким компаниям, как Roku и Apple в распространении контента по подписке. В YouTube намерены завоевать долю уже переполненного рынка потокового вещания.

Напомним, РБК-Украина писало, что Facebook и Instagram способны отслеживать действия пользователя на страницах через встроенный код в браузере приложений.

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