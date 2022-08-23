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На YouTube появилась новая функция: кто и как может ею воспользоваться

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Вашингтон, Вторник 23 августа 2022 20:13
На YouTube появилась новая функция: кто и как может ею воспользоваться Фото: YouTube запускает новый сервис с подкастами (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

YouTube запускает раздел с подкастами. Новый сервис составит конкуренцию Spotify и Apple Podcasts.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Verge.

Раздел с подкастами дебютировал на сайте видеохостинга в конце июля и все еще находится в процессе бета-тестирования. Доступ к нему можно получить только в США по адресу youtube.com/podcasts, или через поиск. В новом разделе представлены подкасты популярных шоу и каналов. Несмотря на простоту интерфейса, аналитики прогнозируют новому функционалу сайта большую популярность.

Согласно исследованию Interactive Advertising Bureau, в прошлом году мировая индустрия подкастов сгенерировала 1 миллиард долларов прибыли. Сам же сервис видеохостинга YouTube принес своей материнской компании 28 млрд долларов.

Ранее сообщалось, что YouTube готовится к запуску платформы по покупке платных подписок на потоковое видео. В компании свой новый вид бизнеса называют интернет-магазином.

Напомним, РБК-Украина писало, что Facebook и Instagram способны отслеживать действия пользователя на страницах через встроенный код в браузере приложений.

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