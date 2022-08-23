На YouTube з'явилася нова функція: хто і як може нею скористатися

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Verge .

Розділ з подкастами дебютував на сайті відеохостингу в кінці липня і все ще знаходиться в процесі бета-тестування. Доступ до нього можна отримати тільки в США за адресою youtube.com/podcasts, або через пошук. У новому розділі представлені подкасти популярних шоу і каналів. Попри простоту інтерфейсу, аналітики прогнозують новому функціоналу сайту велику популярність.

Згідно з дослідженням Interactive Advertising Bureau, минулого року світова індустрія подкастів згенерувала 1 мільярд доларів прибутку. Сам же сервіс відеохостингу YouTube приніс своїй материнській компанії 28 млрд доларів.