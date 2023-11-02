YouTube планує посилити захист підлітків на платформі: що зміниться

Як пояснюється в блозі, йдеться про відео, які, наприклад, можуть спровокувати проблеми із зображенням тіла, ті, що порівнюють фізичні характеристики або ж ідеалізують певні типи фігури, певну вагу й так далі.

Зазначається, що деякі з вищезгаданих відео можуть бути нешкідливими, якщо їх переглянути один раз, втім, вони можуть стати проблемою, коли діти повторно переглядають один й той самий тип контенту.

Спочатку обмеження почнуть працювати в США. В інших країни - вже з наступного року.

Що ще?

Відеохостинг оновить функцію нагадувань "зробити перерву" кожні 60 хвилин і "час спати". Нагадування стане візуально помітнішим й частіше відображатиметься неповнолітнім.

Також платформа розширить свої панелі кризових ресурсів, таких як, наприклад, гарячі лінії допомоги. Вони стануть повносторінковими, якщо глядач переглядатиме відео із самогубством, самоушкодженням чи розладом харчування.