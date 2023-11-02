YouTube планирует усилить защиту подростков на платформе: что изменится

Видеохостинг YouTube планирует ужесточить защиту подростков. Платформа ограничит повторные рекомендации видео, которые могут навредить детям.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на блог YouTube.
Как объясняется в блоге, речь идет о видео, которые, например, могут спровоцировать проблемы с изображением тела, те, что сравнивают физические характеристики или идеализируют определенные типы фигуры, определенный вес и так далее.
Отмечается, что некоторые из вышеупомянутых видео могут быть безвредными, если их посмотреть один раз, впрочем, они могут стать проблемой, когда дети повторно просматривают один и тот же тип контента.
Сначала ограничения начнут работать в США. В других странах - уже со следующего года.
Что еще?
Видеохостинг обновит функцию напоминаний "сделать перерыв" каждые 60 минут и "время спать". Напоминание станет визуально более заметным и чаще будет отображаться несовершеннолетним.
Также платформа расширит свои панели кризисных ресурсов, таких как, например, горячие линии помощи. Они станут полностраничными, если зритель будет просматривать видео с самоубийством, самоповреждением или расстройством питания.
Напомним, РБК-Украина также писало о том, что видеохостинг начал разворачивать инициативу по борьбе с блокировщиками рекламы на своей платформе по всему миру.
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