RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

YouTube планирует усилить защиту подростков на платформе: что изменится

Фото: YouTube планирует усилить защиту подростков на изменившейся платформе (Getty Images)
Автор: Сергей Пышкин

Видеохостинг YouTube планирует ужесточить защиту подростков. Платформа ограничит повторные рекомендации видео, которые могут навредить детям.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на блог YouTube.

Как объясняется в блоге, речь идет о видео, которые, например, могут спровоцировать проблемы с изображением тела, те, что сравнивают физические характеристики или идеализируют определенные типы фигуры, определенный вес и так далее. 

Отмечается, что некоторые из вышеупомянутых видео могут быть безвредными, если их посмотреть один раз, впрочем, они могут стать проблемой, когда дети повторно просматривают один и тот же тип контента. 

Сначала ограничения начнут работать в США. В других странах - уже со следующего года. 

Что еще? 

Видеохостинг обновит функцию напоминаний "сделать перерыв" каждые 60 минут и "время спать". Напоминание станет визуально более заметным и чаще будет отображаться несовершеннолетним. 

Также платформа расширит свои панели кризисных ресурсов, таких как, например, горячие линии помощи. Они станут полностраничными, если зритель будет просматривать видео с самоубийством, самоповреждением или расстройством питания.

Напомним, РБК-Украина также писало о том, что видеохостинг начал разворачивать инициативу по борьбе с блокировщиками рекламы на своей платформе по всему миру.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
YouTube