YouTube планирует усилить защиту подростков на платформе: что изменится

Как объясняется в блоге, речь идет о видео, которые, например, могут спровоцировать проблемы с изображением тела, те, что сравнивают физические характеристики или идеализируют определенные типы фигуры, определенный вес и так далее.

Отмечается, что некоторые из вышеупомянутых видео могут быть безвредными, если их посмотреть один раз, впрочем, они могут стать проблемой, когда дети повторно просматривают один и тот же тип контента.

Сначала ограничения начнут работать в США. В других странах - уже со следующего года.

Что еще?

Видеохостинг обновит функцию напоминаний "сделать перерыв" каждые 60 минут и "время спать". Напоминание станет визуально более заметным и чаще будет отображаться несовершеннолетним.

Также платформа расширит свои панели кризисных ресурсов, таких как, например, горячие линии помощи. Они станут полностраничными, если зритель будет просматривать видео с самоубийством, самоповреждением или расстройством питания.