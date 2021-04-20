Youtube не ответил на обращение Украины про закрытие "каналов Медведчука"

Украина официально обращалась в Youtube, чтобы заблокировать там пул так называемых "телеканалов Медведчука". От видеохостинга ответ украинская сторона пока не получила.
Об этом в интервью РБК-Украина заявил министр культуры Александр Ткаченко.
Он отметил, что Украина не один раз обращалась в Youtube, чтобы заблокировать так трансляции этих каналов.
"Обращение было, было и повторное обращение, потому что после этого были другие решения по поводу санкций по Медведчуку. Ответа пока не было", - сообщил Ткаченко.
Напомним, в начале февраля президент Владимир Зеленский ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) о введении санкций в отношении народного депутата Тараса Козака - соратника Виктора Медведчука. В рамках этого решения были заблокированы три телеканала Козака - NewsOne, ZIK и "112 Украина".
Позже Зеленский ввел санкции непосредственно против Медведчука и его жены Оксаны Марченко.
Ранее Ткаченко сообщал, что Минкульт направит в компанию YouTube запрос о блокировке указанных каналов. При этом Зеленский заявил, что ведется работа над пожизненным баном каналов в Youtube.