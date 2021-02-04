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Минкульт попросил YouTube заблокировать "каналы Медведчука"

Четверг 04 февраля 2021 23:43
Минкульт попросил YouTube заблокировать "каналы Медведчука"
Фото: Александр Ткаченко (РБК-Украина)
Автор: Инна Собора

Министерство культуры и информационной политики Украины обратилось к YouTube с просьбой заблокировать "каналы Медведчука". Была подана соответствующая жалоба.

Об этом заявил министр культуры Александр Ткаченко в эфире "Право на владу".

Он прогнозирует, что этот вопрос компания рассмотрит достаточно быстро.

"Министерство подало сегодня жалобу в YouTube, где ссылка идет на решение СНБО. Насколько я понимаю, в Соединенных Штатах четко понимают дефиницию "связанные лица", такие как Козак и Медведчук. Думаю, что там это дело будет рассматриваться достаточно быстро", - сказал министр.

Ранее сообщалось, что Минкульт направит в компанию YouTube решение СНБО относительно санкций против телеканалов NewsOne, ZIK, "112 Украина".

Напомним, советник главы Офиса президента Михаил Подоляк рассказал РБК-Украина, что телеканалам NewsOne, ZIK и "112 Украина" не поможет перерегистрация, чтобы возобновить вещание.

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