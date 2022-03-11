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YouTube начал блокировать каналы российских СМИ по всему миру

Автор: Анна Шиканова

YouTube заявил, что незамедлительно блокирует каналы российских СМИ, финансируемых государством. А также полностью закрывает все способы монетизации в России.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на министра цифровой трансформации Михаила Федорова.

Вечером 11 марта в сервисе начали исчезать выпуски программ центральных российских каналов, государственных каналов. Пока доступны к просмотру только региональные каналы и детские.

Также начали исчезать все пропагандистские ролики, которые в РФ выпустили об Украине.

"Напомню, что раньше YouTube заблокировал на территории Украины множество пропагандистских каналов РФ. Теперь РФ заблокирует YouTube. Вопрос времени. Сегодня сделаю очередное официальное обращение к Google и Apple по поводу блокировки Google Play и App Store", - написал Федоров.

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Напомним, ранее мы сообщали о том, что в России заблокировали доступ к Instagram.

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