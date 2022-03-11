YouTube почав блокувати канали російських ЗМІ по всьому світу

Увечері 11 березня в сервісі почали зникати випуски програм центральних російських каналів, державних каналів. Поки доступні до перегляду тільки регіональні канали та дитячі.

Також почали зникати всі пропагандистські ролики, які у РФ випустили про Україну.

"Нагадаю, що раніше YouTube заблокував на території України безліч пропагандистських каналів РФ. Тепер РФ заблокує YouTube. Питання часу. Сьогодні зроблю чергове офіційне звернення до Google та Apple з приводу блокування Google Play та App Store", - написав Федоров.

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