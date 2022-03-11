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YouTube почав блокувати канали російських ЗМІ по всьому світу

Автор: Анна Шиканова

YouTube заявив, що негайно блокує канали російських ЗМІ, що фінансуються державою. А також повністю закриває всі способи монетизації в Росії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на міністра цифрової трансформації Михайла Федорова.

Увечері 11 березня в сервісі почали зникати випуски програм центральних російських каналів, державних каналів. Поки доступні до перегляду тільки регіональні канали та дитячі.

Також почали зникати всі пропагандистські ролики, які у РФ випустили про Україну.

"Нагадаю, що раніше YouTube заблокував на території України безліч пропагандистських каналів РФ. Тепер РФ заблокує YouTube. Питання часу. Сьогодні зроблю чергове офіційне звернення до Google та Apple з приводу блокування Google Play та App Store", - написав Федоров.

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Нагадаємо, раніше ми повідомляли про те, що у Росії заблокували доступ до Instagram.

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