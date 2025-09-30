YouTube і Дональд Трамп: чим завершився судовий спір вартістю 24,5 мільйона доларів

YouTube погодився врегулювати суперечку з президентом США Дональдом Трампом, виплативши понад 24 мільйони доларів. І американський лідер уже придумав, куди ці гроші витратити.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на публікацію The Wall Street Journal .

YouTube погодився виплатити 24,5 мільйона доларів для завершення судового розгляду, ініційованого Дональдом Трампом. Він звинувачував платформу в незаконному блокуванні свого акаунта після заворушень у Капітолії 6 січня 2021 року.

Згідно з документами суду, 22 мільйони доларів буде перераховано в некомерційну організацію Trust for the National Mall для фінансування будівництва бального залу в Білому домі. Інша частина суми - 2,5 мільйона доларів - дістанеться іншим позивачам, включно з Американським консервативним союзом і письменницею Наомі Вульф.

Причини блокування та відновлення каналу

YouTube призупинив акаунт Трампа після подій 6 січня, посилаючись на порушення правил платформи про контент, що підбурює до насильства. Канал було відновлено в березні 2023 року.

Юристи зазначають, що підстави для позовів проти великих технологічних компаній, зокрема Meta, YouTube і X (колишній Twitter), неодноразово піддавалися сумніву.

Юрист Джон Коул заявив, що переобрання Трампа на посаду президента стало ключовим фактором, який спонукав сторони до врегулювання: "Якби він не був переобраний, ми б судилися тисячу років".

Комерційні мотиви компаній

Експерти підкреслюють, що для великих компаній виплати такого розміру - відносно невелика сума, яка дає змогу закрити справу без подальших судових витрат. Професор Марк Грейбер зазначив: "Якщо ви Meta або Google, то 25 мільйонів доларів - це кишенькові витрати. Варто заплатити ці гроші, щоб усе припинилося".

Загальний контекст виплат Трампу

З моменту переобрання Трамп отримав понад 80 мільйонів доларів як врегулювання різних позовів проти технологічних гігантів і медіакомпаній.

Meta виплатила 25 мільйонів доларів, X - 10 мільйонів, а Paramount Global - 16 мільйонів у справі про інтерв'ю з колишньою віцепрезиденткою Камалою Гарріс.