YouTube дозволяє розміщувати пропаганду ПВК "Вагнера", - ЗМІ

На відеосервісі та в соціальних мережах з'являються десятки пропагандистських роликів, які прославляють групу "Вагнера" - найманців, яких звинувачують у зґвалтуваннях, тортурах і вбивствах в Україні та інших країнах.

Окрім популяризації воєнізованої організації, ці відео збирають гроші на боєприпаси і навіть закликають глядачів приєднуватися до групи, проти якої запроваджено санкції кількох західних урядів.

"Контент, призначений для вихваляння, просування або допомоги насильницьким екстремістським або злочинним організаціям, заборонений на YouTube. Компанія Google зобов'язується дотримуватися законів США про санкції та впроваджує відповідну політику, попри свої умови надання послуг", - сказала прес-секретар YouTube.

Нагадаємо, днями ми повідомляли, що у Twitter процвітають сотні російських і китайських державних пропагандистських акаунтів після того, як Ілон Маск звільнив команду, яка активно з ними боролася.

Також раніше ми писали, що Twitter перестав застосовувати обмеження проти облікових записів російської влади, які були введені у квітні 2022 року. Зокрема це стосується і сторінки диктатора Володимира Путіна.

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