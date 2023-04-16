RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

YouTube позволяет размещать пропаганду ЧВК "Вагнера", - СМИ

Фото: YouTube позволяет размещать пропаганду ЧВК "Вагнера" (GettyImages)
Автор: Карина Левицкая

Платформа YouTube позволяет размещать видеоролики, пропагандирующие российскую частную военную компанию "Вагнера".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Guardian.

На видеосервисе и социальных сетях появляются десятки пропагандистских роликов, прославляющих группу "Вагнера" - наемников, обвиняемых в изнасилованиях, пытках и убийствах в Украине и других странах.

Кроме популяризации военизированной организации, эти видеозаписи собирают деньги на боеприпасы и даже призывают зрителей присоединяться к группе, против которой введены санкции нескольких западных правительств.

"Контент, предназначенный для восхваления, продвижения или помощи насильственным экстремистским или преступным организациям, запрещен на YouTube. Компания Google обязуется соблюдать законы США о санкциях и внедряет соответствующую политику, несмотря на свои условия предоставления услуг", - сказала пресс-секретарь YouTube.

Напомним, на днях мы сообщали, что в Twitter процветают сотни российских и китайских государственных пропагандистских аккаунтов после того, как Илон Маск уволил активно боровшуюся с ними команду.

Также ранее мы писали, что Twitter перестал применять ограничения против учетных записей российских властей, которые были введены в апреле 2022 года. В частности, это касается и страницы диктатора Владимира Путина.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Война России против УкраиныВагнеровцыYouTube