Йому мінімум 7 років: у Defense Express показали фото уламків "Орєшніка"

Як пише видання, на одній із деталей "Орєшніка" було знайдено серійний номер та дату виробництва - 12 квітня 2017 року. Саме це свідчить про те, що ракета, якою вдарили по Дніпру 21 листопада, була зібрана приблизно у 2017-2018 роках. Ймовірно, з того часу вона лежала десь на складі. Відповідне фото Defense Express отримав із власних джерел.

У Defense Express зауважили, що у 2017 році Росія мала плани розпочати серійне виробництво РС-26 "Рубеж", в якому й вбачають справжню назву "Орєшніка". Однак пізніше росіяни нібито вирішили відмінити постачання РС-26 на озброєння. Це може свідчити і про те, що розробку "Орешника" розпочали значно раніше, бо 2017 рік - це рік виробництва конкретної деталі. А от накреслювати цю ракету вочевидь розпочали ще на початку 2010-х років, якщо не раніше.

Цікавим є й індекс деталі - "ЕФИТ 302811.002". Назва "ЕФИТ" напряму пов'язана із російським ракетно-космічним підприємством НПЦАП, який входить до "Роскосмосу". Підприємство займається системами управління для ракетних комплексів: "Зеніт", "Протон-М", розгінних блоків "Фрегат". Зокрема для ракети "Зенит" система має індекс "ЕФИТ 377513.008", а для розгінного блоку "Фрегат" - "ЕФИТ.378111.003".

Це вказує на те, що НПЦАП відповідає і за постачання до апаратури управління до "Орєшніка". Враховуючи те, що аналіз уламків ракети, якою РФ завдала удар тривають, цілком можливо очікувати й на інші доволі цікаві результати досліджень.