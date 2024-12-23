Ему минимум 7 лет: в Defense Express показали фото обломков "Орешника"

Как пишет издание, на одной из деталей "Орешника" был найден серийный номер и дата производства - 12 апреля 2017 года. Именно это свидетельствует о том, что ракета, которой ударили по Днепру 21 ноября, была собрана примерно в 2017-2018 годах. Вероятно, с тех пор она лежала где-то на складе. Соответствующее фото Defense Express получил из собственных источников.

В Defense Express отметили, что в 2017 году Россия имела планы начать серийное производство РС-26 "Рубеж", в котором и видят настоящее название "Орешника". Однако позже россияне якобы решили отменить поставки РС-26 на вооружение. Это может свидетельствовать и о том, что разработку "Орешника" начали значительно раньше, потому что 2017 год - это год производства конкретной детали. А вот начерчивать эту ракету очевидно начали еще в начале 2010-х годов, если не раньше.

Интересен и индекс детали - "ЭФИТ 302811.002". Название "ЭФИТ" напрямую связано с российским ракетно-космическим предприятием НПЦАП, который входит в "Роскосмос". Предприятие занимается системами управления для ракетных комплексов: "Зенит", "Протон-М", разгонных блоков "Фрегат". В частности для ракеты "Зенит" система имеет индекс "ЭФИТ 377513.008", а для разгонного блока "Фрегат" - "ЭФИТ.378111.003".

Это указывает на то, что НПЦАП отвечает и за поставки к аппаратуре управления к "Орешнику". Учитывая то, что анализ обломков ракеты, которой РФ нанесла удар продолжаются, вполне возможно ожидать и другие довольно интересные результаты исследований.