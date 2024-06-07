"Його утримують у підвалі": військова частина відмовляється звільнити зі служби батька відомого ведучого (відео)

Відомий радіоведучий Ілля Ярема повідомив, що його батька відмовляються звільняти зі служби та утримують у підвалі разом із побратимами.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на допис Іллі в Instagram .

"Мого батька утримують у підвалі, не виплачують гроші та не дають звільнитись за станом здоров'я чи перевестись до іншої частини. Його та ще 54 особи зі 129 ОБр ТРО Кривого Рогу 24 лютого 2024 перевели до 81 ОАеМБр ДШВ. У нього в цей час були операції та реабілітація, які надалі призвели до погіршення групи інвалідності! Таких там 55 осіб", - написав Ярема.

Він додав, що за висновком ВЛК його батько непридатний до служби в ДШВ.

За словами радіоведучого, з березня його батько та побратими не отримують жодних грошей, а рапорт на звільнення за станом здоров'я по інвалідності - не розглядають.

"Вони там просто заручники. Хлопці написали звернення до поліції, ВСП, ДБР. Нуль реакції. Тож тепер прошу максимального розголосу. Вони мовчали понад три місяці. Жодних дій від частини не було", - написав він.

У відеозверненні батько Яреми розповів, що керівництво сказало чоловікам їхати додому та чекати там документів на звільнення. Проте в дорогу їх відправляють без документів, що означатиме самовільне залишення військової частини.

Згодом, за словами чоловіка, приїхав командир логістики й повідомив, що військових перестануть годувати, заберуть ліжка та матраци.

Наразі їхня доля невідома.



