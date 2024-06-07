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"Его удерживают в подвале": военная часть отказывается уволить со службы отца известного ведущего (видео)

Украина, Пятница 07 июня 2024 20:15
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"Его удерживают в подвале": военная часть отказывается уволить со службы отца известного ведущего (видео) Радиоведущий Илья Ярема (фото: facebook.com_yaremavox)
Автор: Юлия Гаюк

Известный радиоведущий Илья Ярема сообщил, что его отца отказываются увольнять со службы и удерживают в подвале вместе с побратимами.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на пост Ильи в Instagram.

"Мого отца удерживают в подвале, не выплачивают деньги и не дают уволиться по состоянию здоровья или перевестись в другую часть. Его и еще 54 человека из 129 ОБр ТРО Кривого Рога 24 февраля 2024 перевели в 81 ОАЭМБр ДШВ. У него в это время были операции и реабилитация, в дальнейшем приведшие к ухудшению группы инвалидности! Таких там 55 человек", - написал Ярема.

Он добавил, что по заключению ВЛК, его отец непригоден к службе в ДШУ.

По словам радиоведущего, с марта его отец и побратимы не получают никаких денег, а рапорт на увольнение по состоянию здоровья по инвалидности - не рассматривают.

"Они там просто заложники. Парни написали обращение в полицию, ВСП, ДБР. Ноль реакции. Так что теперь прошу максимальной огласки. Они молчали более трех месяцев. Никаких действий от части не было", - написал он.

В видеообращении отец Яремы рассказал, что руководство сказало мужчинам ехать домой и ждать там документов на увольнение. Однако в дорогу их отправляют без документов, что будет означать самовольное оставление воинской части.

Впоследствии, по словам мужчины, приехал командир логистики и сообщил, что военных перестанут кормить, заберут кровати и матрасы.

Сейчас их судьба неизвестна.

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