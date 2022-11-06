Його більше здають, аніж утримують. Окупант розповів про відступ під Херсоном, - ГУР

Військовослужбовець так званої "ДНР" розповів про відступ у Херсонській області та заявив, що довелося відійти на 100-150 км.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram Головного управління розвідки МО України.
"Думаю, звідси скоро звалюватимемо. Ну, по ходу, росіяни всі здаватимуть цю справу. Сьогодні ми БК палили - все БК згоріло. Вони теж там БК палять. Все горіло, стріляло. Коротше, всі знищують боєприпаси. Росіяни кричать, що Херсон треба утримати по-любому. Вони його більше здають, ніж утримує", - йдеться у радіоперехопленні.
За його словами, останнім часом війська противника здали 100-150 км залежно від напрямку.
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