Його більше здають, аніж утримують. Окупант розповів про відступ під Херсоном, - ГУР

Військовослужбовець так званої "ДНР" розповів про відступ у Херсонській області та заявив, що довелося відійти на 100-150 км.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram Головного управління розвідки МО України.

"Думаю, звідси скоро звалюватимемо. Ну, по ходу, росіяни всі здаватимуть цю справу. Сьогодні ми БК палили - все БК згоріло. Вони теж там БК палять. Все горіло, стріляло. Коротше, всі знищують боєприпаси. Росіяни кричать, що Херсон треба утримати по-любому. Вони його більше здають, ніж утримує", - йдеться у радіоперехопленні. За його словами, останнім часом війська противника здали 100-150 км залежно від напрямку.