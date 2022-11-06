Его больше сдают, чем удерживают. Оккупант рассказал об отступлении у Херсона, - ГУР

Военнослужащий так называемой "ДНР" рассказал об отступлении в Херсонской области и заявил, что пришлось отойти на 100-150 км.

"Думаю, отсюда скоро будем сваливать. Ну, по ходу, россияне будут все сдавать это дело. Сегодня мы БК палили – все БК сгорело. Они тоже там БК палят. Все горело, стреляло. Короче, все уничтожают боеприпасы. Россияне кричат, что Херсон нужно удержать по любому. Они его больше сдают, чем удерживает", - говорится в радиоперехвате.

По его словам, за последнее время войска противника сдали 100-150 км в зависимости от направления.