RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Его больше сдают, чем удерживают. Оккупант рассказал об отступлении у Херсона, - ГУР

Фото: оккупант рассказал об отступлении у Херсона (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

Военнослужащий так называемой "ДНР" рассказал об отступлении в Херсонской области и заявил, что пришлось отойти на 100-150 км.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram Главного управления разведки МО Украины.

"Думаю, отсюда скоро будем сваливать. Ну, по ходу, россияне будут все сдавать это дело. Сегодня мы БК палили – все БК сгорело. Они тоже там БК палят. Все горело, стреляло. Короче, все уничтожают боеприпасы. Россияне кричат, что Херсон нужно удержать по любому. Они его больше сдают, чем удерживает", - говорится в радиоперехвате.

По его словам, за последнее время войска противника сдали 100-150 км в зависимости от направления.

Ранее стало известно, что между военными России, которых перебросили в Беларусь, и белорусскими солдатами наблюдается большое количество этнических конфликтов.

Также мы писали, что что в Беларусь прибывают около 9 тысяч солдат России в рамках совместного развертывание войск двух стран.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
ХерсонХерсонская областьВойска РФВторжение России в Украину