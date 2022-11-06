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Его больше сдают, чем удерживают. Оккупант рассказал об отступлении у Херсона, - ГУР

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Воскресенье 06 ноября 2022 18:38
Его больше сдают, чем удерживают. Оккупант рассказал об отступлении у Херсона, - ГУР Фото: оккупант рассказал об отступлении у Херсона (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

Военнослужащий так называемой "ДНР" рассказал об отступлении в Херсонской области и заявил, что пришлось отойти на 100-150 км.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram Главного управления разведки МО Украины.

"Думаю, отсюда скоро будем сваливать. Ну, по ходу, россияне будут все сдавать это дело. Сегодня мы БК палили – все БК сгорело. Они тоже там БК палят. Все горело, стреляло. Короче, все уничтожают боеприпасы. Россияне кричат, что Херсон нужно удержать по любому. Они его больше сдают, чем удерживает", - говорится в радиоперехвате.

По его словам, за последнее время войска противника сдали 100-150 км в зависимости от направления.

Ранее стало известно, что между военными России, которых перебросили в Беларусь, и белорусскими солдатами наблюдается большое количество этнических конфликтов.

Также мы писали, что что в Беларусь прибывают около 9 тысяч солдат России в рамках совместного развертывание войск двух стран.

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