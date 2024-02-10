Йоганнес Бьо програв співвітчизнику "золото" в спринті ЧС-2024

Норвезький біатлоніст Стурла Гольм Легрейд переміг у першій індивідуальній гонці серед чоловіків на чемпіонаті світу 2024 року в чеському Нове Место.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на результати перегонів.
26-річний скандинав тріумфував на десятикілометровій дистанції. Він здолав трасу з двома вогневими рубежами за 25:23.9 хвилин.
Легрейд уник промахів у спринті та зумів випередити всіх конкурентів-співвітчизників. Головним фаворитом був Бьо-молодший, але під час стрільби лежачи він одного разу поцілив у "молоко". Феноменальна швидкість дозволила боротися за перемогу, але на фініші він відстав на 3,5 секунд. Доповнив подіум Крістіансен.
Найкращим серед українців став Підручний. Він, як і Бьо-молодший, промахнувся лише одного разу. Проте, лижною ходою програв понад дві хвилини переможцю. Цього не вистачило для того, щоб потрапити до топ-20.
Підсумки біатлонного спринту 10 км на ЧС-2024, чоловіки:
...
21. Дмитро Підручний (+2:05,0)
39. Антон Дудченко (+2:59,8)
60. Артем Прима (+3:37,4)
67. Тарас Лесюк (+3:53,4)
До слова, раніше мер Тронхейма висловився проти приїзду росіян на ЧС-2025 з лижних видів.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.