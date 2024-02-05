Росіянам там не місце. Мер лижної мекки Норвегії не хоче бачити РФ на чемпіонаті світу
Мер норвезького Тронхейма Кент Ранум висловився проти участі російських спортсменів у чемпіонаті світу з лижних видів спорту в 2025 році.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на VG.
Очільник третього за чисельністю населення міста Норвегії не вітатиме приїзд лижників РФ. Він переконаний, що в час агресивної війни проти України вони повинні залишатися вдома.
"Ми не вітаємо участь Росії в чемпіонаті світу. Неправильно, коли спортсмени однієї країни перебувають у зоні бойових дій, а інші – в "Граносені". Тому моє послання російським спортсмена таке: вам не раді в Тронхеймі на чемпіонаті світу", – заявив Ранум.
Російські лижники впродовж двох сезонів перебувають в міжнародній ізоляції через війну РФ проти України. Оскільки Міжнародний олімпійський комітет дозволив росіянам участь у літній Олімпіаді-2024 в нейтральному статусі, то згодом таке ж рішення може ухвалити й щодо зимових Ігор-2026.
Що відомо про лижний центр "Граносен"
Центр зимових видів спорту в Тронхеймі, був збудований ще в 1938-1940 рр. Пережив кілька реконструкцій (1952, 1960, 1990, 2008).
Комплекс регулярно приймає змагання під егідою Міжнародної федерації лижного спорту та сноуборду. Найпопулярніші турніри – чемпіонат світу в стрибках на лижах із трампліну, етапи Кубка світу з лижних перегонів і біатлону, інші змагання. У 1997 році "Граносен" приймав чемпіонат світу з лижних видів спорту.
Влітку на бігових і біатлонних аренах проводять концерти просто неба. Найвідоміші артисти, які давали концерти там – Брюс Спрінгстін, Роббі Вільямс і Metallica.
До слова, раніше оприлюднили прогноз на кількість медалей України на Олімпіаді-2024.
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