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Йоханнес Бе проиграл соотечественнику "золото" в спринте ЧМ-2024

Фото: Стурла Хольм Легрейд завоевал золотую медаль в Чехии (biathlonworld.com)
Автор: Антон Федорцив

Норвежский биатлонист Стурла Хольм Легрейд победил в первой индивидуальной гонке среди мужчин на чемпионате мира 2024 года в чешском Нове Место.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на результаты гонки.

26-летний скандинав триумфовал на десятикилометровой дистанции. Он одолел трассу с двумя огневыми рубежами за 25:23.9 минут.

Легрейд ушел от промахов в спринте и сумел опередить всех конкурентов-соотечественников. Главным фаворитом был Бе-младший, но во время стрельбы лежа он однажды попал в "молоко". Феноменальная скорость позволила сражаться за победу, но на финише он отстал на 3,5 секунд. Дополнил подиум Кристиансен.

Лучшим среди украинцев стал Пидручный. Он, как и Бе-младший, промахнулся только однажды. Тем не менее, лыжным ходом проиграл более двух минут победителю. Этого не хватило для того, чтобы попасть в топ-20.

Итоги биатлонного спринта 10 км на ЧМ-2024, мужчины:

  1. Стулла Хольм Легрейд
  2. Йоханнес Бе (+3,5)
  3. Ветле Шостад Кристиансен (+18,6)

 

...

21. Дмитрий Пидручный (+2:05,0)

39. Антон Дудченко (+2:59,8)

60. Артем Прима (+3:37,4)

67. Тарас Лесюк (+3:53,4)

 

К слову, ранее мэр Тронхейма высказался против приезда россиян на ЧМ-2025 по лыжным видам.

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